Уральский Банк Реконструкции и Развития уменьшил минимальную процентную ставку по кредитной карте «120 дней без процентов» на 0,5 процентного пункта, теперь она составляет 27,5% годовых (ранее — 28% годовых). Данная ставка применяется при сумме кредитного лимита до 99 999 рублей. Для лимитов свыше этой суммы значение ставки осталось прежним — 31% годовых.

Прочие условия не изменились.

Предусмотрен кешбэк в размере 1% от покупок в любых категориях торговых точек.

Ежегодная плата составляет 1,9 тыс. рублей, возвращается при условии достижения суммы в 150 тыс. рублей по операциям оплаты товаров и услуг в течение одного года с даты оформления карты.

Льготный период до 120 дней распространяется на операции по оплате товаров или услуг и снятие наличных. Кредитный лимит устанавливается в размере от 30 тыс. до 299 999 рублей.

Комиссия за снятие наличных в устройствах любых банков взимается в размере 4,99%, минимум 500 рублей.



«Следует отметить, что для получения кредитного лимита в сумме до 99 999 рублей требуется только паспорт, свыше необходимо будет представить справку о доходах. Преимуществами карты по-прежнему остаются длительный льготный период, наличие кешбэка и возможность возврата платы за обслуживание», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.