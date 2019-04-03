Транскапиталбанк с 3 апреля ввел два новых вклада: «ТКБ-Капитальный» и «ТКБ-Рантье Пенсионный».

«ТКБ-Капитальный» открывается на 100, 200 и 400 дней. Доходность составит 7,7%, 7,85% и 8% годовых соответственно.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«ТКБ-Рантье Пенсионный» оформляется на 420 дней под 7,9% годовых.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Пополнение и частичное снятие не предусмотрено. При досрочном расторжении договора, если средства находились на счете свыше 91 дня, проценты выплачиваются по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет, счет банковской карты или счет вклада до востребования, а также могут капитализироваться.