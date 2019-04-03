ЮниКредит Банк совместно с компанией Mastercard выпустил карту Work & Travel Mastercard с начислением бонусов: 2,3% за покупки на OneTwoTrip for Business, 1% — за остальные покупки для малого и среднего бизнеса (МСБ). Бонусы предназначены для обмена на авиа-, ж/д билеты, отели и другие услуги на b2b.onetwotrip.com.

Также с бизнес-картой можно оплачивать расходы, связанные с хозяйственной деятельностью компании, получать наличные для оплаты хозяйственных, командировочных и представительских расходов, а также проводить операции в иностранной валюте, не требующие постановки контракта на учет, говорится в сообщении кредитной организации.

Держателем карты является сотрудник компании, к одному счету может быть выпущено неограниченное количество карт, и все они предоставляются бесплатно c любым пакетом финансовых услуг для малого и среднего бизнеса. При этом по каждой карте можно устанавливать и менять лимиты.

С новой картой владельцам и сотрудникам компаний МСБ также становится доступна программа «Mastercard Бизнес-Бонус», благодаря которой за покупки начисляются бонусы от платежной системы, которые можно обменивать на скидки у партнеров Mastercard.

Учет расходов по бизнес-карте ведется так же, как в случае с любыми другими расходами.