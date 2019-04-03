Банк «Йошкар-Ола» с 4 апреля предлагает открыть вклад «Юбилейный».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 7,25% годовых. Пополнение и частичное расходование денежных средств не допускаются. Проценты выплачиваются по окончании срока.

«В случае досрочного расторжения договора в период с 91-го по 180-й день начисление процентов на сумму вклада будет производиться по льготной ставке 6,25% годовых», — уточняет главный эксперт отдела анализа банковских услуг Юлия Прошина.