Балтинвестбанк снизил на 0,15 процентного пункта ставку по кредиту на покупку нового автомобиля, а также по предложению оформить кредит с остаточным платежом, и теперь она составляет 15,7% годовых. В случае получения ссуды без страхования предмета залога, а также при кредитовании без подтверждения дохода ставка увеличится на 0,5 п. п.

Получить заем на приобретение подержанного автомобиля теперь возможно от 18,7% до 19,6% годовых (ранее — от 18,7% до 20,45% годовых). В случае отсутствия страхования каско ставка по кредиту увеличится на 3 п. п.

Приобрести новый и подержанный автомобиль можно без первоначального взноса, а по предложению с остаточным платежом потребуется внести минимум 30% собственных средств от стоимости машины. Максимальная сумма кредита варьируется от 1,5 млн до 3 млн рублей. Оформить автокредит возможно на срок от двух до семи лет, а в случае получения кредита с остаточным платежом — до трех лет.

«В рамках госпрограммы для заемщиков с двумя и более детьми, а также приобретающих первый автомобиль действует скидка в размере 10% от стоимости автомобиля (подробнее об условиях можно узнать на сайте банка)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.