Московский Кредитный Банк увеличил месячный лимит компенсации баллов по программе «МКБ Бонус». Теперь для участников программы с пакетами услуг «Почетный», «Онлайн» или «Корпоративный», а также для держателей карт «Мудрость» доступна компенсация в размере до 5 тыс. баллов, сообщили в МКБ.

Также изменились условия по тарифам «Платиновый» и «Премиум». Лимит компенсации по ним составит 100 тыс. баллов (ранее — 10 тыс.), а лимит начисления — 50 тыс. баллов (ранее — 10 тыс.).

Во II квартале повышенное начисление баллов предусматривается за траты в кафе и ресторанах, включая фастфуд, бары и доставку еды, платежи в сегменте «Путешествия» (оплату авиа- и железнодорожных билетов дальнего следования, отелей, услуг агентств путешествий и туроператоров), а также за покупки в категории «Мебель и ремонт», следует из релиза МКБ. Кроме того, накопление баллов доступно за оплату услуг такси и каршеринга, городского транспорта, велопроката, оплату товаров и услуг на АЗС.



Программа лояльности «МКБ Бонус» позволяет зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Раз в три месяца клиентам доступен выбор категорий, за покупки в которых будет начисляться баллами 5% или 7% (в зависимости от тарифа) от суммы покупки. За все остальные покупки банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл — 1 рубль за покупки, совершенные в предыдущем месяце.