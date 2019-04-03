Банк «Возрождение» изменил условия по вкладу «Максимальный доход» в рублях. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Ставка по вкладу повышена до 8,2% годовых. При выборе капитализации процентов доходность вклада на год составит 8,52%.

Вклад оформляется при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Клиент может открыть депозит при инвестировании части средств в альтернативные финансовые инструменты и получить наибольшую доходность по вкладу в рублевой депозитной линейке банка.

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ. Срок размещения вклада — 181 или 367 дней.

Пополнение и снятие не предусмотрены.