Оператор мобильной связи Tele2 запускает «умный тариф», который подстраивается под потребности абонента. Об этом сообщается в пресс-релизе телеком-компании.

Тариф «Мой онлайн+» будет анализировать профиль потребления клиента и сформирует для него индивидуальное предложение с оптимальным пакетом минут и гигабайтов. Абонентская плата при этом не меняется.

«Система «умный тариф» сформирует индивидуальное соотношение минут и гигабайтов в личном кабинете пользователя. Для этого она проанализирует текущий профиль потребления клиента и предложит оптимальное наполнение тарифного плана. При этом абонент сам примет решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа», — говорится в сообщении.

Для всех существующих абонентов тарифного плана «Мой онлайн+» в личном кабинете уже сформировано предложение с оптимальным соотношением гигабайтов и минут.