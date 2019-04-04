Международный Коммерческий Банк повысил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Улыбка» (на 181 и 370 дней) составит 7,2—7,9% годовых (ранее — 7,2—7,7%).

«Весна красна» (на 370 дней) открывается под 7,75% годовых (вместо 7,5%).

Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей.

«Классический» (от 10 тыс. рублей на 31, 91, 181 день, один год и один день, два года и один день) оформляется под 4—7,6% годовых (прежде — под 4—7,25%).

«Доходный» (от 500 тыс. рублей на 181 день, один год и один день, два года и один день) открывается под 6,6—7,8% годовых (ранее — под 6,6—7,6%).

По вкладам «Улыбка», «Весна красна» и «Доходный» проценты выплачиваются в конце срока, по «Классическому» — ежемесячно или ежемесячно капитализируются.



Пополнять можно все вклады, кроме «Улыбки».