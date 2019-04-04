Банк «Ренессанс Кредит» начнет выпускать карты платежной системы «Мир» во втором полугодии 2019-го. Об этом сообщила старший вице-президент, директор департамента управления банковскими продуктами банка «Ренессанс Кредит» Наталья Ищенко в рамках OFFICEPARTY, прошедшего в стенах Банки.ру.

«Мы планируем со второго полугодия выпускать карты «Мир». Мы хотели бы разработать интересные программы для клиентов-пенсионеров и людей предпенсионного возраста», — отметила она.

По словам Ищенко, среди клиентов банка много пенсионеров. На данный момент в линейке «Ренессанс Кредита» есть карты платежной системы Mastercard.

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.