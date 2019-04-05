Банк «Ренессанс Кредит» планирует запуск собственной карты рассрочки к октябрю 2019 года. Об этом стало известно в рамках OFFICEPARTY, прошедшего в стенах Банки.ру.

«Мы думаем над запуском собственной карты рассрочки», — объявила директор департамента управления банковскими продуктами Наталья Ищенко в ходе презентации ребрендинга кредитной организации.

«На этом рынке сложно выделиться и сложно предложить здесь что-то новое. В данном случае все будет стандартно, мы просто хотим удовлетворить запросы наших клиентов. Потому что, когда мы общались с нашими клиентами, проводили работу с фокус-группой, многие спрашивали про карту рассрочки», — рассказала она.

«Официальный запуск планируется во второй половине 2019 года», — подытожила Ищенко.

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.

