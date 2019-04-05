Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас. Соответствующие изменения содержатся в правительственном постановлении, которое уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате Кабмина. По оценкам госкомпании «ДОМ.РФ», это поможет увеличить число граждан, которые смогут ею воспользоваться.

Программа субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми, рассчитанная до 2022 года, была разработана по предложению президента Владимира Путина и запущена 1 января 2018-го. Но из-за ограниченности срока действия льготной ставки в 6% программа была недостаточно востребована россиянами, пояснили в «ДОМ.РФ». По данным Минфина, с момента начала реализации программы по февраль 2019 года было выдано 7,1 тыс. ипотечных кредитов на 17,3 млрд рублей.

Фактически ипотечный кредит выдавался людям, которые могли бы взять кредит по рыночной ставке. Тем же, кто может выплачивать ипотеку только под 6%, программа была недоступна. Кроме того, правила не предусматривали и повторного рефинансирования, что не дает возможности гражданам, которые имеют кредит, воспользоваться условиями программы субсидирования.

По новым правилам, субсидирование кредита по ставке 6% распространяется на весь срок его действия, а для жителей Дальневосточного федерального округа при условии приобретения жилья на указанной территории ипотека будет выдаваться под 5% годовых. Кроме того, если жители ДФО приобретают недвижимость в сельской местности, то льготой можно воспользоваться при покупке не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Также заемщики, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.

По оценкам «ДОМ.РФ», после внесения изменений в условия (льготная ставка 6% на весь срок кредита) потенциальный спрос на нее может составить более 100 тыс. кредитов ежегодно.