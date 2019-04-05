ЮниКредит Банк повысил ставки по стандартным программам кредитования на покупку новых транспортных средств на 0,19—0,9 процентного пункта. Таким образом, теперь приобрести новый легковой и коммерческий автомобиль стало возможно по ставке 16,8% годовых.

По программе «Престиж», а также на покупку новых мотоциклов (стоимостью от 1,2 млн рублей) ставка теперь составляет 14,99% годовых. Исключение составляют транспортные средства стоимостью менее 1,2 млн рублей, для них процентная ставка устанавливается в размере 15,9% годовых.

Оформить кредит на покупку подержанных автомобилей предлагается по ставке от 17,29% до 18,29% годовых (ранее — от 17,9% до 18,9% годовых).

Также ЮниКредит Банк запустил две специальные программы: на автомобили марки Cadillac и Chevrolet. Процентные ставки по предложениям составляют 13% годовых. В случае получения ссуды без страхования предмета залога ставка увеличится на 2 п. п.

Дополнительно снизить процентную ставку на 1,81—4 п. п. возможно за счет оформления страхования жизни. В зависимости от выбранной программы минимальный первоначальный взнос может составлять от 10% собственных средств заемщика от стоимости машины. Максимальный срок кредитования не превышает семи лет, а для коммерческих автомобилей — пяти лет. Максимальная сумма кредита достигает 8 млн рублей.

«Согласно данным рейтинга автокредитных банков, по итогам 2018 года ЮниКредит Банк занял пятое место в топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.