Клиентам Тойота Банка стала доступна возможность оплачивать кредиты в салонах связи «Связной» и «Евросеть». Соответствующее техническое решение предоставила компания QIWI, сообщается в пресс-релизе.

Чтобы внести деньги на счет, нужно указать номер договора и предъявить паспорт. Дополнительные данные вводить не требуется.

Деньги на счет зачисляются на следующий день, независимо от времени совершения операции. Платежи принимаются в салонах «Связной» и «Евросеть» по всей России.

Комиссия за внесение средств составляет 1% от суммы платежа. Минимальный размер комиссии — 50 рублей, максимальный — 350 рублей. За одну сессию можно совершить платеж до 145 тыс. рублей. При этом количество платежей в день неограниченно.