Банк «Кузнецкий» скорректировал условия начисления процентов на остаток средств на счетах таких дебетовых карт, как «Карта привилегий» и «Социальная».



Теперь начисление средств на остаток осуществляется в размере 5% вместо 6% годовых.

Остальные условия не изменились. Комиссия за обслуживание «Карты привилегий» составляет 99 рублей в месяц, а по «Социальной» — не взимается.

Снимать наличные в банкомате/ПВН банка можно без комиссии, а в устройствах сторонних банков это обойдется в 1%, минимум 150 рублей.

«Стоит отметить, что по «Карте привилегий» действует cash back в размере 2% от суммы покупок. Максимальный возврат — 5 тысяч рублей в месяц», — добавляет эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.