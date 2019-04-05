Банк «Восточный» в апреле предложил держателям дебетовой «Карты № 1» обновленные категории для получения повышенного вознаграждения за совершенные покупки.

Во время действия акции — до 30 июня 2019 года — клиентам возвращается 5% от суммы операций в категориях «красота» (спортивные и фитнес-клубы, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны и пр.), «железнодорожные билеты», «туристические агентства» (включая booking.com, airbnb.com и т. п.). За покупки в остальных категориях предусмотрен стандартный размер вознаграждения — 1%.

В дальнейшем через интернет- или мобильный банк начисленными бонусами компенсируется полная стоимость последних 50 покупок, совершенных в течение 90 дней, по курсу 1 бонус — 1 рубль. Денежные средства моментально зачисляются на карточный счет клиента.

Возможна как моментальная выдача неименной карты в отделениях «Восточного», так и оформление карты Visa Classic через форму заявки на сайте банка. За выпуск единовременно взимается 150 или 700 рублей в зависимости от категории карты. Плата за обслуживание счета не взимается в первый месяц и далее при поддержании неснижаемого остатка на карте в сумме более 30 тыс. рублей, поступлении пенсионных выплат или заработной платы на карточный счет. В остальных случаях плата за обслуживание составит 99 рублей в месяц.

Карта предусматривает бесплатное снятие наличных в сумме от 3 тыс. рублей в банкоматах и ПВН сторонних банков. Дополнительно к стандартному вознаграждению по карте начисляется до 40% за онлайн-покупки по ссылке интернет-магазина, размещенной на сайте банка (раздел «Cash back за покупки в Интернете»).



«Предлагаемый кешбэк будет интересен определенному сегменту клиентов, которые следят за своей внешностью и планируют отдых на ближайший отпускной сезон. Также при сумме покупок от 5 тысяч рублей в месяц на остаток по карте в размере от 10 тысяч до 500 тысяч рублей начисляется 7% годовых. Для получения такого процента в других банках, как правило, либо требуется поддержание высокого неснижаемого остатка, либо устанавливаются более жесткие требования к безналичному обороту по карте», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.

