Банк «Форштадт» изменил ставки по долларовым вкладам.

«Сберегай» (на шесть месяцев, один и полтора года) теперь можно разместить под 2% годовых вне зависимости от срока (ранее — под 0,2—2,5%). Проценты ежеквартально капитализируются и могут выплачиваться вкладчику.

«Дополняй» (на шесть месяцев, год и полтора года) привлекается под 1,5% годовых (до этого — под 0,2—0,4%). Вклад пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются.

Доходность «Управляй» (на год) составляет 1,3% годовых (вместо 0,2%). Возможно пополнение и частичное снятие до минимальной суммы вклада. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на текущий счет.

Сумма первоначального взноса по вышеперечисленным депозитам составляет 1 500 долларов.

«VIP» (от 50 тыс. долларов на полтора года) можно разместить под 2,5% годовых (ранее — под 0,4%). Возможно частичное снятие и пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются.

В московском офисе банка «Форштадт» действует вклад «Московский». Минимальная сумма — 10 тыс. долларов, срок — 1 год. Процентная ставка составляет 2% годовых (до этого — 0,4%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.