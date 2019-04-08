Живаго Банк снизил ставки по потребительскому кредиту «Пенсионный».

Процентные ставки по кредиту снижены на 2 процентных пункта и зависят от срока кредитования, а также от наличия поручительства. Без обеспечения на один год — 13,25% годовых, на два года — 14,75% годовых, на три года — 15,25% годовых, на четыре года — 15,75% годовых, на пять лет — 16,25% годовых. При наличии одного или двух поручителей ставка снижается на 0,5 п. п. для срока на один год и на 1 п. п. от двух до пяти лет. Все ставки указаны с учетом личного страхования заемщика, в случае отказа надбавка составит 3 п. п.

Сумма финансирования — от 30 тыс. до 300 тыс. рублей.

Для оформления заявки заемщик должен иметь регистрацию в Рязани или Рязанской области. Возраст заемщика на момент возврата кредита должен быть не более 70 лет. Из документов понадобятся паспорт РФ; СНИЛС; пенсионное удостоверение или справка из ПФР, подтверждающая статус пенсионера; копия трудовой книжки, заверенная работодателем, либо иной документ, подтверждающий трудовую занятость; военный билет (для мужчин до 27 лет); документы, подтверждающие доход за последние шесть месяцев.

«Несмотря на снижение ставок на 2 процентных пункта, на рынке потребительского кредитования среди подобных предложений, есть более выгодные условия как по сумме кредитования, так и по ставкам, при этом подтверждение дохода не является обязательным условием», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.