СДМ-Банк снизил ставки по долларовым вкладам.

Доходность депозита «Капитал» (от 100 долларов на 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) составит 1,7—2,5% (ранее — 1,85—2,65%), «Универсальный» (от 10 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) — 0,06—1,9% (до этого — 0,06—2,05%), а «Инвестор» (от 10 тыс. рублей на 367, 548, 731 и 1 096 дней) — 2,5—2,8% годовых (прежде — 2,65—2,95%).

Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Доход» (от 100 долларов на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) привлекается под 0,05—2,85% (вместо 0,05—3%), а «Премьер» (от 10 тыс. долларов на 367, 548, 731, 1 096 дней) — под 2,7—3% годовых (прежде — под 2,85—3,15%). Дополнительные взносы не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.