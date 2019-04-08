Онлайн-ретейлер «Юлмарт» возвращает клиентам 10% от суммы покупок, оплаченных картами национальной платежной системы «Мир». Акция, стартовавшая 5 апреля, продлится до 5 мая, уточняют в НСПК, которая выступает оператором платежной системы «Мир».

Чтобы получать кешбэк, нужно стать участником программы лояльности платежной системы «Мир» (в том числе это можно сделать, нажав на кнопку «Зарегистрироваться» в специальном разделе сайта «Юлмарт» — ulmart.ru/privetmir) и заказать любые товары на ulmart.ru на сумму от 5 тыс. рублей.

Вернуть 10% от суммы заказа клиенты смогут только при условии онлайн-оплаты на сайте. Это первая акция для клиентов «Юлмарта», в которой кешбэк будет начисляться на банковскую карту в рублях на эквивалентную сумму, подчеркивается в релизе. Деньги поступят в течение недели с момента совершения покупки: максимальная сумма кешбэка за весь период акции — 5 тыс. рублей.



По словам директора по клиентскому опыту платежной системы «Мир» Юрия Коптяева, присоединение ретейлера к программе лояльности российской платежной системы позволит держателям карт «Мир» «существенно сэкономить на покупке бытовой техники, электроники и других товаров из обширного ассортимента», а «Юлмарту» — «привлечь качественный целевой трафик на свою онлайн-витрину».