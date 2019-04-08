Банк ДОМ.РФ начал прием заявок на оформление «Семейной ипотеки» с новыми условиями. Теперь льготная ставка 6% будет действовать весь период кредитования. Также изменения позволят людям, имеющим рефинансированные кредиты, еще раз рефинансировать их в рамках программы, напоминают в банке со ссылкой на соответствующее постановление правительства от 28 марта 2019 года.

Выдачу ипотечных кредитов на новых условиях банк начнет в середине апреля, после вступления постановления в силу. Клиентам Банка ДОМ.РФ, которые воспользовались программой «Семейная ипотека» по старым условиям, будет достаточно подписать дополнительное соглашение, чтобы расширить действие льготной ставки на весь срок.

Размер кредита — от 500 тыс. до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для других регионов, срок кредитования — от трех до 30 лет, первоначальный взнос — от 20%. Программа распространяется на случаи покупки жилого помещения в новостройке (для Дальневосточного федерального округа — на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке).

Ставка составляет от 6% (от 5% в Дальневосточном ФО) — для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй и/или последующий ребенок.

Специальные условия для ДФО (ставка в 5% и возможность покупки жилья на вторичном рынке) действуют при условии рождения в семье второго и/или последующего ребенка с 1 января 2019 года, а в остальных случаях действуют общие условия программы, уточняют в Банке ДОМ.РФ.

«Семейная ипотека» — это льготная ипотечная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй и/или последующий ребенок.

По данным Минфина России, с начала реализации программы по февраль 2019 года выдано 7,1 тыс. ипотечных кредитов на 17,3 млрд рублей. На группу «ДОМ.РФ» приходится 26% от всего объема выдачи ипотеки по программе на данный момент (1 866 кредитов на сумму 4,5 млрд рублей).

Ранее срок действия льготной ставки составлял три года при рождении второго ребенка, пять лет при рождении последующих детей. Общий срок не превышал восьми лет. Этим был обусловлен относительно невысокий спрос на программу.



По оценкам аналитического центра «ДОМ.РФ», после продления срока действия льготной ставки на весь срок кредита потенциальный спрос на программу может составить более 100 тыс. кредитов ежегодно.