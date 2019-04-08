Дальневосточный Банк предлагает открыть вклад «Весеннее настроение» с 8 апреля по 31 мая 2019 года.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — один год. При открытии депозита в офисе процентная ставка составит 7,5%, а через интернет-банк или мобильное приложение — 7,6% годовых.

Дополнительные взносы принимаются без ограничений. Проценты ежемесячно выплачиваются на отдельный счет либо капитализируются.

«Расходные операции в течение срока действия договора не предусмотрены. Досрочное расторжение производится на условиях вклада «До востребования», — добавляет главный эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Прошина.