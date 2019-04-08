Газпромбанк представил клиентам обновленные дебетовые карты.



Пакет услуг «Мама и малыш» под новым названием «Наш малыш» кроме кешбэка до 10% при покупке детской одежды и игрушек и повышенного вознаграждения в категориях «Медицинские услуги», «Аптеки», «Спа-салоны» теперь включает неограниченное количество консультаций педиатра и терапевта, консультации узких специалистов (до четырех раз в год) и онлайн-консультации ветеринара для домашних животных. В рамках данного пакета выпускаются карты Visa Gold и Visa Platinum. В зависимости от категории карты держателям также доступны от пяти до десяти бесплатных запросов в год от консьерж-сервиса Quintessentially и возможность оформления полиса ДМС со скидкой от компании «СОГАЗ».

Стоимость обслуживания пакета может быть бесплатной при среднемесячном остатке на счетах или поступлении заработной платы от 50 тыс. рублей и сумме покупок от 15 тыс. рублей. При несоблюдении данных требований размер оплаты составит 149 рублей или 499 рублей в месяц в зависимости от категории карты.

Также банк приступил к выпуску карт для любителей путешествовать с подключенной программой «Газпромбанк-Тravel». За каждые 100 рублей покупок на gazprombank.onetwotrip.com начисляется до 11 премиальных миль и за прочие покупки на общую сумму от 5 тыс. рублей в месяц — до 5 миль.

Накопленные мили можно использовать для полной или частичной оплаты бронирования авиабилетов (380 авиакомпаний) ж/д билетов, номеров в отелях, билетов на аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера на gazprombank.onetwotrip.com.

Карта выпускается в рамках пакетов услуг «Газпромбанк Премиум», «Много бывает» или «Все Ваше». Обмен миль возможен на билеты и бронирование отелей не только за рубежом, но и на территории России. Пользователям Visa Signature в пакете «Премиум» дополнительно предоставляются доступы в бизнес-залы аэропортов, страхование путешественника до 1 млн долларов, транферы на ж/д вокзалы и аэропорты.

По информации от банка, в ближайшее время запланирован выпуск кредитных карт «Наш малыш» с льготным периодом кредитования до 60 дней. С 10 апреля карты с Travel-бонусами будут доступны к оформлению во всех отделениях банка на территории РФ.

«Банк предлагает клиентам начисление баллов за бронирование билетов, отелей и оплату других услуг для путешественников на специальном портале. Потратить накопленные бонусы можно тут же по курсу 1:1. Партнером сервиса является OneTwoTrip, однако заказ услуг необходимо осуществлять именно на gazprombank.onetwotrip.com, при этом клиенту будут доступны не все предложения OneTwoTrip», — сообщает эксперт Банки.ру по банковским картам Ольга Станчак.