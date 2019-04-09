Центробанк намерен ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному, проанализировав данные трех крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) о тех заемщиках, которые за три месяца до получения ипотеки брали необеспеченный потребкредит более 100 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант» . По данным за девять месяцев 2018 года, доля таких клиентов от общего числа ипотечных заемщиков составляла 3,3—5,3%. По сравнению с 2017 годом она выросла на 0,3—0,7 процентного пункта.

Доля потребителей, сформировавших первоначальный взнос за счет потребкредита, за весь 2018 год составила 3,7%, следует из данных БКИ «Эквифакс». По данным БКИ «ОКБ», за 11 месяцев 2018 года средний размер кредита наличными, взятого незадолго до ипотечного, составлял около 544 тыс. рублей.

Летом прошлого года зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор видит значительный рост количества схем, при которых увеличение потребительского кредитования связано со взлетом высокорисковой ипотеки, и намерен ограничить эти риски, по его словам.

«Ограничению рисков использования необеспеченных потребительских кредитов в качестве первоначального взноса по ипотеке будет способствовать показатель долговой нагрузки физического лица, который станет обязательным для расчета кредитными организациями с 1 октября 2019 года»,— пояснили в ЦБ.

По мнению экспертов, для потребителей подобный способ формирования первоначального взноса по ипотечному кредиту является очень простым и удобным, так как нет необходимости долгое время откладывать денежные средства. С точки зрения банков использование потребительских кредитов для формирования первоначального взноса по ипотеке — дополнительный фактор риска. Существует статистика, согласно которой чем выше размер первоначального взноса, тем меньше вероятность наступления у клиента просрочки. Также проблема беспокоит ЦБ потому, что благосостояние населения не улучшается, но при этом растет доля тех, кто берет кредиты, то есть увеличивается соотношение кредитной задолженности к общему ВВП.