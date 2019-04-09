Минэкономразвития и Минпромторг предлагают меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Таким образом, условия ипотеки на возведение и покупку частных домов должны быть сопоставимы с правилами приобретения в кредит жилья в многоквартирном доме, в том числе за счет субсидирования процентной ставки, а по программе «деревянной» ипотеки планируется снизить процентные ставки до 7,9% к 2024 году, рассказали «Известиям» в ведомствах.
В Минэкономразвития добавили, что в федеральном проекте «Ипотека» и «дорожной карте» по реализации основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов предусмотрено увеличение ресурсной базы для выдачи таких кредитов за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг.
В обсуждении программы примет участие организация «Опора России». Предлагается ипотечные кредиты для граждан на строительство частных домов выдавать по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину земельного участка, а ипотеку на покупку дома в комплексном поселке выдавать также по ставке не выше 10%. Залогом может быть дом (как в случае с квартирами).
Сегодня программы по кредитованию ИЖС есть у большинства крупнейших ипотечных кредиторов, но они не востребованы, сказали «Известиям» в госкомпании «ДОМ.РФ». Ставки на 1–3 п. п. выше, чем по кредитам на приобретение квартир. Причина — отсутствие ликвидного залога. Исправить ситуацию позволит создание рынка стандартных индивидуальных жилых домов, отметили в «ДОМ.РФ».
Минэнерго подготовило проект постановления, облегчающего подключение потребителей к газоснабжению, сказали «Известиям» в министерстве. В Минфине сообщили, что направили свои предложения в правительство, в одном из них говорится, в частности, «о необходимости системного анализа рынка ИЖС», подчеркнули в ведомстве. В Минстрое, Росреестре, ЦБ не ответили на запросы «Известий».
Правительство также намерено поддержать деревянное домостроение.
Для развития ИЖС необходимо решить вопрос предоставления ипотеки под строительство частных домов.
Минпромторг предлагает распространить скидку на кредиты, выданные до 2020 года. В министерстве считают, что процентная ставка должна соответствовать целям нацпроекта «Жилье и городская среда» и к 2024 году достигать 7,9%.
В Минэкономразвития подчеркнули, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется расширить применение деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве в пилотных регионах.
Минсельхоз рассматривает возможность внедрения льготной сельской ипотеки по ставке от 1% до 3% годовых. Предполагается возместить банкам недополученные ими доходы по выданным займам. Кроме того, предусматриваются социальные выплаты на возведение жилья.