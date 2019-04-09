Банк «Открытие» совместно с компанией «АТМ Альянс» начал продажи онлайн-касс, соответствующих требованиям 54-ФЗ. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут купить онлайн-кассы при оформлении расчетно-кассового обслуживания в банке «Открытие». Действующие клиенты «Открытия» могут купить онлайн-кассу через персонального менеджера.

Стоимость комплектов смарт-терминалов начинается от 20 тыс. рублей. После покупки онлайн-кассы нужно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), заключить договор с ОФД и зарегистрировать кассу на сайте ФНС. При одновременном запросе на эквайринг и онлайн-кассу новые клиенты получат бесплатное открытие счета и льготный тариф на эквайринг.

«Онлайн-касса позволяет предпринимателям оптимизировать складские остатки, использовать собственную систему лояльности, дистанционно контролировать работу кассиров на местах и отправлять данные в ФНС», — отметили в банке.

Оставить заявку на приобретение онлайн-кассы можно во всех офисах «Открытия» и на сайте банка.