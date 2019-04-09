Клиенты банка «Русский Стандарт» получили возможность самостоятельно формировать ПИН-коды для действующих или новых карт в мобильном банке RSB Mobile. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы установить или изменить ПИН-код таким способом, нужно зайти в RSB Mobile, нажать кнопку «Сформировать ПИН-код», придумать комбинацию из четырех цифр и подтвердить данные кодом мобильного банка. После этого нужный ПИН-код будет автоматически создан.

Также клиенты «Русского Стандарта» могут сформировать или сменить ПИН-код на сайте, в интернет-банке или в контактном центре.

Новая версия приложения RSB Mobile уже доступна в App Store и Google Play.