ЮниКредит Банк представил новую дебетовую карту «Четверка» Mastercard.

За операции в категориях «Такси», «Каршеринг», «АЗС», «Парковки», «Платные дороги» и «Общественный транспорт» держатели карты получат обратно на счет до 10% от потраченной суммы. Размер вознаграждения зависит от общей суммы покупок в месяц и составляет: 10% — свыше 50 тыс. рублей, 5% — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, 1% — при сумме покупок от 10 тыс. рублей и на остальные категории. Максимально — 4 тыс. рублей в месяц.

Клиенты, оформившие карту до 30 июня 2019 года, в рамках акции «Кешбэк x2» получат двойное вознаграждение — до 20% при сумме покупок от 5 тыс. рублей в указанных категориях. Максимальная сумма дополнительного вознаграждения — 1 тыс. рублей в месяц.

Преимуществом является возможность бесплатного обслуживания в первый месяц и далее при сумме безналичных операций от 10 тыс. рублей. При невыполнении этих условий плата составит 249 рублей в месяц. Также не взимается комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах группы «ЮниКредит» и банков — партнеров «Уралсиб», Московского Кредитного Банка, Райффайзенбанка.

Дополнительно к карте подключается «Пакет водителя», который включает в себя бесплатные юридические и технические консультации по телефону. Подвоз топлива, эвакуация автомобиля, замена поврежденных колес и другое будет осуществляться бесплатно при тратах от 50 тыс. рублей в месяц.

«Данный продукт будет интересен в первую очередь жителям больших городов, которые в ритме современной жизни активно пользуются всеми видами транспорта, как личного, так и общественного. В первые месяцы использования карты банк предоставляет уникальную возможность вернуть до 20% от потраченной суммы за эти операции. Для получения повышенного кешбэка в расчет берется общая сумма всех операций за месяц. Карта поддерживает технологию бесконтактных платежей и подключается к Apple Pay и Google Pay», — сообщает эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.