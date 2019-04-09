Банк «Возрождение» в преддверии дачного сезона установил по дебетовому продукту «Непростокарта» повышенный кешбэк за покупки в категории «товары для дома и дачи».

С апреля можно вернуть до 5% от стоимости покупки, расплачиваясь указанной дебетовой картой за товары, приобретаемые в крупнейших строительных гипермаркетах, а также в магазинах товаров для дома, дачи или сада. Также сохранены две другие категории с повышенным кешбэком в размере до 5% — «кафе, рестораны, фастфуд» и «АЗС». За все остальные покупки по дебетовой «Непростокарте» начисляется кешбэк в размере 1%. Ежемесячно на счет можно вернуть до 5 тыс. рублей.

Держателям «Непростокарты» доступно снятие наличных в размере до 50 тыс. рублей в месяц в банкоматах других банков по всему миру, а также переводы на карты любого банка в размере до 25 тыс. рублей в месяц без комиссий, напоминают в «Возрождении».

«Непростокарта» также позволяет увеличивать доход за счет размещения средств на накопительном счете, процент на остаток по которому составляет 5% годовых для вложений даже на один день, следует из релиза. Всем держателям карты доступна программа привилегий Masterсard «Бесценные города» со скидками у партнеров Masterсard до 30%.

Карта обслуживается бесплатно при выполнении одного из условий: совершении покупок на сумму от 20 тыс. рублей в месяц, среднемесячном остатке на счете от 30 тыс. рублей либо одновременном среднемесячном остатке от 20 тыс. рублей и совершении покупок на сумму от 15 тыс. рублей в месяц. В других случаях комиссия составит 199 рублей в месяц.



Оформить карту может любой клиент в возрасте от 18 лет, самостоятельно выбрав один из трех вариантов дизайна. Карту можно получить в отделениях банка в день обращения.