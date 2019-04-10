МТС Банк предложил малому бизнесу беззалоговый заем «Кредит Лайт», сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Процентная ставка по кредиту составляет 16,5% годовых, сумма кредита — от 500 тыс. до 5 млн рублей, срок предоставления денежных средств — до трех лет.

Физические лица — владельцы бизнеса — индивидуальные предприниматели или учредители юридического лица с долей участия не менее 25% или с наибольшей долей участия в уставном капитале среди всех соучредителей смогут получить до 5 млн рублей без залога под поручительство физических лиц.

Чтобы оформить кредит, срок ведения бизнеса заемщиком должен составлять от 12 месяцев, численность сотрудников должна быть не более 100 человек, а выручка — не более 400 млн в год.

Комиссия за выдачу «Кредита Лайт» не взимается, досрочное погашение предусмотрено в любом объеме без комиссии.