Доля просроченной задолженности в сегменте кредитных карт свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа в январе — феврале 2019 года составила 15,7%, что ниже на 1,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В начале этого года самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам были зафиксированы в Москве (7,4%), Санкт-Петербурге (9,4%), Ханты-Мансийском АО (10,8%), а также в Московской (11,5%) и Свердловской (14,4%) областях.

При этом наибольшие доли просрочки продемонстрировали Алтайский (22,9%) и Ставропольский (22,8%) края, а также Кемеровская (22,1%), Омская (20,4%) и Ростовская (20,1%) области.

Самая существенная динамика сокращения доли просрочки по кредитным картам была отмечена в Республике Башкортостан (минус 9,5 п. п.), Ставропольском крае (минус 5,8 п. п.), Саратовской (минус 4,7 п. п.) и Оренбургской (минус 4,7 п. п.) областях. Показатель вырос в Воронежской (плюс 0,3 п. п.) и Тульской (плюс 0,2 п. п.) областях. В Москве и Санкт-Петербурге просрочка по «карточным» кредитам за год снизилась на 0,3 п. п.