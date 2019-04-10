Банк «Русский Стандарт» представил новую дебетовую онлайн-карту «Банк в кармане Digital», которую можно получить при оформлении POS-кредита в магазинах и у партнеров банка.

«Digital-карта выпускается без физического носителя. Перед началом использования онлайн-карта мгновенно загружается в бесплатное приложение для бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay на смартфон клиента. Сразу после загрузки карта готова к использованию: клиент сможет приобретать товары и услуги, расплачиваясь в обычных магазинах (приложив смартфон к терминалу), а также в Интернете и мобильных приложениях», — рассказал вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев.

Ссылка для загрузки мобильного приложения RSB Mobile отправляется клиенту после заключения договора на оформление кредита. Авторизоваться можно по номеру договора, после чего клиент получает доступ и в мобильный банк, и к онлайн-карте. Плата за подключение и обслуживание онлайн-карты с клиента не взимается.

Еще одним преимуществом онлайн-продукта «Банк в кармане Digital» в «Русском Стандарте» называют возврат до 15% от суммы покупок. Получение кешбэк-бонусов станет доступно после подключения программы RS Cashback в мобильном банке RSB Mobile. «В дальнейшем их легко перевести в рубли и использовать для оплаты повседневных покупок, ЖКУ, ТВ, Интернета, мобильной и стационарной связи, а также других услуг в интернет- и мобильном банках. В интернет-бутиках, на сайтах туроператоров, авиакомпаний, агентств бронирования и прочих ресурсах обладатели онлайн-карты смогут оплачивать покупки так же, как и при офлайн-оплате», — отмечается в релизе банка.



Онлайн-карта «Банк в кармане Digital» также позволит держателю погашать кредит без комиссии. Нужная сумма будет автоматически списываться в указанные заранее числа благодаря подключенному автоплатежу. Клиенту останется лишь своевременно вносить на карту денежные средства, уточняют в банке.