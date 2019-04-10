Количество устройств самообслуживания ВТБ с функцией recycling превысило 2 700 единиц. Это на 50% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Сервис recycling позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является значительным преимуществом для пользователя. Продолжительность беспрерывной работы АТМ между инкассациями в пять раз больше, чем у прочих многофункциональных устройств без такой функции.



«Банкоматы с функцией recycling представляют собой замкнутый денежный цикл наличных. Купюра, внесенная одним клиентом, используется для выдачи другому без процедуры инкассации. Устройство самостоятельно проверяет подлинность внесенных банкнот как минимум по четырем машиночитаемым защитным признакам», — рассказал член правления ВТБ Валерий Чулков.



В 2018 году использование данного типа банкоматов позволило сократить издержки и оптимизировать операционные затраты банка на 70 млн рублей, уточнили в банке.

