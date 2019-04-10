Абсолют Банк начал принимать заявки по госпрограмме для семей с детьми по ставке 6% на весь период ипотечного кредитования. Ранее процентная ставка действовала только на льготный период: три, пять или восемь лет в зависимости от количества детей, напоминают в банке. Выдачу ипотечных кредитов на новых условиях банк начнет в середине апреля.

Клиентам, ранее оформившим «Детскую ипотеку» на старых условиях, потребуется заключить дополнительное соглашение к кредитному договору, чтобы расширить действие льготной ставки на весь срок. Также может быть проведено повторное рефинансирование кредита.



Остальные условия кредитования по госпрограмме не изменились. Оформить кредит по ставке 6% смогут семьи, у которых родился второй или последующие дети с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Сумма кредитования — от 300 тыс. до 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для других регионов. Срок кредитования — до 30 лет, первоначальный взнос составляет от 20%.