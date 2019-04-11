СКБ-Банк внес изменения по начислению бонусов по карте «Универсальная». Теперь при покупках в категории «Авиа и ж/д билеты» будет начисляться 7% от суммы покупки (ранее — 10%). По новым правилам баллы не начисляются при совершении операций в разделе ДБО «Оплата услуг» (до изменений — 3%). Кроме того, теперь стало невозможно компенсировать бонусами покупки, совершенные в категориях «АЗС» и «Авиа и ж/д билеты». В день рождения держателю будет начисляться 150 баллов.

Прочие условия бонусной программы остались прежними: при оплате в категориях «Супермаркеты», «Рестораны и кафе» начисляется 5%, в категории «АЗС» — 10%, 150 приветственных баллов и 150 баллов при открытии вклада. В дальнейшем бонусами можно компенсировать покупки по курсу 1 балл = 1 рубль, совершенные в предыдущем месяце в сумме от 1 000 рублей. Максимальное количество баллов в месяц — 5 000. Срок их действия — 12 месяцев.

«Условия бонусной программы ухудшились из-за невозможности компенсировать покупки в популярных категориях «Авиа и ж/д билеты», «АЗС» и уменьшения размера начисления по первой из них. Данные условия будут действовать до 4 мая 2019 года», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.