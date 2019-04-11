ОТП Банк пересмотрел условия вклада «Юбилейный».

Так, доходность депозита составляет сейчас 7,5—7,8% годовых (ранее — 7,5—8%). Кроме того, теперь разрешены дополнительные взносы — в первые 30 дней срока действия вклада суммами от 10 тыс. рублей (прежде пополнение не допускалось).

Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. рублей, срок размещения — 225, 366 или 548 дней.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.



Выплата процентов осуществляется в конце срока.