Вопрос о получении крупных займов в настоящее время не готовы рассматривать большинство опрошенных жителей России (69%), а две трети россиян (68%) считают необходимым сократить повседневные расходы, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Только 15% респондентов посчитали, что сейчас подходящее время для крупных займов.

При этом более 23% россиян оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок, но 55% россиян пока настроены скептически.

Также с января по март 2019 года доля респондентов, считающих вклад лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 46–48%, непосредственно в марте – 48%. В марте 2015 и 2016 годов показатели были ниже. Склонны забрать деньги из банка сегодня 29% опрошенных.

При этом мартовское значение индекса потребительского доверия (37 пунктов) выше результатов аналогичных периодов 2015–2017 годов (28–34 п.), однако уступает прошлогоднему значению (41 п.) и докризисному показателю марта 2014 года (52 п.).