Саровбизнесбанк добавил в интернет-банк и мобильное приложение «СББ онлайн» новые функции для упрощения оплаты счетов: сервис «Подписки» и оплату по QR-коду.

Как уточняют в банке, «Подписки» позволяют пользователям получать уведомления о неоплаченных штрафах, налогах и взысканиях, а также оплачивать их в «СББ онлайн». «Благодаря этому больше не нужно отслеживать штрафы и ждать писем», — подчеркивают в финучреждении. Чтобы получать уведомления, нужно ввести в интернет-банке номер водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства и ИНН.

Сканер QR-кодов поможет быстро и точно ввести всю информацию при оплате счета. Для этого необходимо выбрать данную функцию в приложении «СББ онлайн» и навести камеру смартфона на QR-код, расположенный на квитанции. Информация о плательщике, назначении и получателе платежа автоматически появится на экране, и нужно будет лишь подтвердить операцию.



Чтобы воспользоваться интернет-банком «СББ онлайн», нужно иметь карту Саровбизнесбанка.