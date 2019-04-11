В рамках программы можно получить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на срок от шести месяцев до пяти лет. Процентная ставка — от 17% годовых.



Поручительство предоставляется по желанию заемщика и позволяет снизить ставку на 1 процентный пункт.

Подтвердить доход заемщики могут справкой 2-НДФЛ или 3-НДФЛ. Также потребуются паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке, заверенная копия трудовой книжки или трудового контракта, справка из банка об остатке ссудной задолженности с реквизитами для перечисления денежных средств.

«Заемщик должен быть гражданином РФ, постоянно проживающим в регионе присутствия банка, в возрасте от 21 года до 65 лет для мужчин (60 лет для женщин). Обязательно наличие положительной кредитной истории», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.