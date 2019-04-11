Плюс Банк понизил максимальную ставку по программе «АвтоПлюс».

Теперь приобрести новый или подержанный автомобиль возможно по ставке от 20% до 22,6% годовых (ранее — от 20% до 24,4% годовых) в зависимости от срока кредита, первоначального взноса и кредитоспособности заемщика.

Минимальный первоначальный взнос составляет от 0% до 30% собственных средств заемщика от стоимости приобретаемого автомобиля. Сумма кредита варьируется от 30 тыс. до 4,5 млн рублей, а срок кредита — от одного года до семи лет. Личное страхование и каско оформляются по желанию заемщика и не влияют на стоимость кредита.

«Следует обратить внимание, что при сумме кредита, превышающей 1,5 миллиона рублей, требуются документы, подтверждающие финансовое состояние заемщика», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.