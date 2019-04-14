Майкопбанк повысил ставки по вкладам.

Депозит «Срочный» на 91 день открывается под 6% (вместо 5,5%), а на 185 дней — под 6,5% годовых (вместо 5,9%). Минимальная сумма вклада не ограничена.

«Удачный год» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 7% годовых (ранее — под 6,5%).

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Доходный» (от 20 тыс. рублей на 380 дней) открывается под 7,6% годовых (вместо 7,15%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Пенсионный пополняемый» (на один год и один месяц) оформляется под 6,8% годовых (прежде — под 6,3%). Проценты ежемесячно капитализируются. Минимальная сумма вклада не ограничена.

Все вклады можно пополнять.