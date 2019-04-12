Оператор мобильной связи Easy4 представил тарифные планы «Тревел 2» и «Коннект 999». Они разработаны для путешественников, отдыхающих и бизнесменов, совершающих деловые поездки, следует из релиза компании.

Тариф «Тревел 2» позволяет пользоваться голосовой связью, мобильным Интернетом и обмениваться СМС по единой фиксированной цене в России и за границей. Цены на услуги связи не меняются в зависимости от географического положения абонентов Easy4, если они находятся в странах обслуживания оператора. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте easy4.pro.

В тарифном плане «Тревел 2» полностью отсутствует абонентская плата: обладатели сим-карт Easy4 будут оплачивать только фактическое потребление услуг. Стоимость минуты разговора составит 2 рубля (без НДС), а 1 Мб Интернета — 1 рубль (без НДС). Минимальный авансовый платеж за услуги связи составляет чуть более 2 тыс. рублей (без НДС).

Оператор также обещает в скором времени предложить дополнительную опцию — подключение гостевого номера. Абонент сможет на время своей поездки в страну обслуживания Easy4 выбрать местный номер для дополнительной оптимизации расходов на мобильную связь. В частности, входящие звонки в стране присутствия на время подключения опции «Гостевой номер» станут бесплатными. Дополнительные гостевые номера можно будет размещать на одной сим-карте, сохраняя и российский номер.

В рамках тарифа «Коннект 999», который подходит для переносных устройств (в том числе смартфонов и планшетов) и М2М (Интернета вещей), предоставляются только услуги мобильного Интернета. Сразу после подключения абонент получает пакет в 3 Гб на международный Интернет за 999 рублей (без НДС). Впоследствии при достаточном балансе новый пакет в 3 Гб будет подключаться автоматически. Если средств на счете будет недостаточно для подключения пакета, тарификация интернет-трафика будет производиться из расчета 1 рубль (без НДС) за мегабайт. Территория обслуживания по тарифу «Коннект 999» составляет 60 стран, с их полным перечнем также можно ознакомиться на сайте оператора.

«Наши тарифы… действуют на территории России и многих стран Евросоюза, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока, в том числе на популярных курортах. Зона присутствия оператора Easy4 постоянно расширяется. Цель Easy4 — создание глобального безроумингового пространства», — комментирует руководитель группы компаний Easy4 Сергей Малышкин.

Чтобы стать абонентом Easy4 и подключиться к новым тарифам, нужно купить сим-карту (сделать это можно в том числе в интернет-магазине) и зарегистрироваться в личном кабинете на сайте easy4.pro или через мобильное приложение. После этого сим-карта Easy4 будет доставлена курьером. Сим-карту Easy4 также можно будет приобрести с использованием учетной запись на портале «Госуслуги.ру», без посещения офиса оператора (при наличии электронной цифровой подписи). В этом случае абоненту не потребуется дополнительно вносить свои паспортные данные.

Карту Easy4 также можно купить в собственной точке продаж оператора, которая находится в Москве по адресу: технопарк «Сколково», Большой б-р, д. 42, стр. 1.

В ближайшее время Easy4 планирует запустить платформу по управлению виртуальными сим-картами (e-Sim), активировать доступ к которой также можно будет через учетную запись на портале «Госуслуги.ру» и при наличии электронной подписи.

Кроме того, скоро Easy4 представит инновационные сим-киоски, через которые можно будет приобретать сим-карты без участия человека, и инфокиоски, где будет доступна полная информация о тарифах, услугах и способах подключения.



Мобильный оператор Easy4 работает по модели виртуального оператора (MVNE/MVNO) с использованием технологий резидента «Сколково» — ООО «Интерсат». Под брендом Easy4 услуги связи оказывает ООО «Сонет». Группа компаний Easy4 объявила о старте своей деятельности около года назад. «С момента официального запуска оператор провел полномасштабное тестирование качества предоставляемых услуг на территории различных стран мира и завершил строительство международной части своей сети», — подчеркивается в релизе.