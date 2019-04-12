Виртуальный оператор Easy4 планирует в ближайшие два-три месяца выпустить многофункциональную карту «Тройняшка», совмещающую функции сим-карты, банковской и транспортной карт.

По словам генерального директора компании Дмитрия Димитрова, модуль бесконтактных платежей уже встроен в карту и она функционирует самостоятельно, а телефон в данном случае работает в качестве батареи. Также можно подключить кнопочный телефон.

Сейчас ведутся переговоры о партнерстве с банками и транспортными компаниями, добавил Димитров.