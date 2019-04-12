Банк «Открытие» возобновил действие ипотечных программ «Свободные метры» и «Ипотека плюс».

Предложение «Свободные метры» распространяется на покупку первичного или вторичного жилья. Процентная ставка составляет 11,2% годовых, сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей (в зависимости от региона кредитования), а максимальное соотношение кредит/залог составляет 70%.

Программа «Ипотека плюс» позволяет получить денежные средства на ремонт и иные неотделимые улучшения квартиры, передаваемой в залог банку. Процентная ставка составляет 12,2% годовых, сумма допустимого финансирования — от 500 тыс. до 15 млн рублей, а коэффициент К/З — не более 60%.

Срок кредитования может варьироваться от трех до 30 лет в первом случае и от трех до 15 лет — во втором.

«При отказе заемщика от личного и/или титульного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере 2 процентных пунктов (взимается за отказ от каждой страховки). Для ИП и собственников бизнеса по предложению «Свободные метры» установлена надбавка в размере 1 процентного пункта. Для зарплатных клиентов банка, а также при подаче заявки онлайн или через партнера банка предлагается скидка в размере 0,2 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.