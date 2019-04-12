Банк «Уралсиб» улучшил условия ипотечного кредитования для мужчин призывного возраста. Для этой категории клиентов банк отменил требование о предоставлении документов, подтверждающих наличие постоянной или временной отсрочки от призыва на срочную военную службу, говорится в сообщении кредитной организации.



Таким образом, при подаче документов на получение ипотечного кредита клиенту не требуется предъявлять военный билет, приписное удостоверение, справку из военкомата и т. п.

Кроме того, при наличии временной отсрочки от призыва клиенту для получения кредита больше не требуется привлечение созаемщиков.

Оценка платежеспособности будет проводиться банком на основе доходов и расходов потенциального заемщика.