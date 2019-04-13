Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до 3 тыс. рублей. Банки заявляют, что готовы к этому, однако настраивать свои системы будут постепенно.

До сих пор ПИН-код не требовался, если сумма покупок при бесконтактной оплате по картам Visa не превышала 1 тыс. рублей. Но так как популярность безналичных платежей в России стремительно растет (к концу прошлого года их доля составила 56%, а в этом ЦБ прогнозирует рост до 66%), то система решила увеличить лимит, который не менялся уже пять лет.

При этом Mastercard и «Мир» пока не собираются предпринимать подобные шаги.

Директор по развитию платежных решений компании «Эвотор» Заур Бесолов считает, что это повышение давно назрело. «В Европе лимит по бесконтактным платежам составляет порядка 100 евро. В целом рост лимита — это шаг вперед, который позитивно скажется на дальнейшем росте бесконтактных оплат и оплат по картам, которые способствуют прозрачности экономики», — уверен эксперт.