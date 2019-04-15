Международная платежная система Visa запустила в РФ пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина, говорится в пресс-релизе Visa.



«Visa объявляет о технической реализации в России сервиса по снятию наличных на кассах в торгово-сервисных предприятиях. В настоящее время сервис тестируется в режиме пилота в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком. В дальнейшем по мере технической готовности партнеров планируется сделать его доступным в масштабе всей страны по картам Visa и других банков», — сообщает компания.

Пока снять наличные можно только в магазинах, расположенных в Истринском районе Московской области, пояснили РИА Новости в пресс-службе Visa. Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо совершить покупку и оплатить товар картой или смартфоном. В этом случае достаточно будет подтвердить операцию отпечатком пальца или кодом-паролем.

Сервис по снятию наличных в торговых точках уже доступен по картам Visa в разных странах, в частности в США, Великобритании, Словакии, Польше, и потребители в целом положительно отнеслись к его появлению, отмечают в компании. «Опираясь на опыт других стран, где сервис снятия наличных на кассах магазинов уже работает, мы уверены, что эта новая услуга повысит доверие россиян к безналичным средствам оплаты», — полагает глава Visa в России Екатерина Петелина.

Visa в феврале этого года сообщила, что работает над услугой выдачи наличных на кассах магазинов. Летом снять наличные на кассах одновременно с покупкой смогут держатели карты Visa от Сбербанка — об этом крупнейший российский банк объявил в марте этого года. С июля услуга будет запущена в небольших и средних магазинах, а с сентября — в крупных торговых сетях.

Справка Банки.ру

Из сообщения Россельхозбанка следует, что сервис по выдаче наличных на кассах торговых точек также реализован с платежной системой Mastercard. Выдача денежных средств возможна только при совершении покупки на любую сумму по картам банков, поддерживающих новый сервис (поддерживается он или нет, нужно уточнять в банке, выпустившем карту). Держатель банковской карты расплачивается за товар/услугу по карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму, но не более 5 тыс. рублей в рамках одной операции.

«Mastercard первой в России запустила сервис снятия наличных при оплате покупки картой на кассах торговых точек, — напомнил директор по развитию рынка Mastercard в России Иван Исаенко. — Совместно с банками и ретейлерами мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем эта возможность была доступна держателям карт по всей стране: от мегаполисов до удаленных уголков. Мы рады, что к числу партнеров присоединился Россельхозбанк и первый магазин его эквайринговой сети».

