На 1 марта 2019 года доля просроченной задолженности по автокредитам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 8,5%. Это на 0,6 процентного пункта меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (9,1%), свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Самые низкие значения доли просроченной задолженности по автокредитам зафиксированы в Чувашии (5,6%), Санкт-Петербурге (5,7%), Удмуртии (5,9%), Москве (6,2%) и Татарстане (6,7%). В свою очередь наибольшие доли просрочки по автокредитам продемонстрировали Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (12,9%) и Новосибирская (12,7%) области, Краснодарский (11,5%) и Ставропольский (11,0%) края, а также Саратовская область (11%).

Наиболее существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по автокредитам по сравнению с показателем прошлого года отмечена в Омской (-4,4 п. п.) и Московской (-3,1 п. п.) областях, Москве (-1,9 п. п.), а также в Воронежской (-1,8 п. п.) и Новосибирской (-1,3 п. п.) областях. В то же время наибольший рост данного показателя продемонстрировали Тюменская (без ХМАО И ЯНАО) (+2,2 п. п.) и Ульяновская (+1,6 п. п.) области, Краснодарский край (+1,5 п. п.), а также Ростовская (+1,2 п. п.) и Нижегородская (+1 п. п.) области.

Ситуация с «плохими» долгами в автокредитовании стабилизировалась еще несколько лет назад, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

«Во многом это объясняется более эффективной в последнее время работой банковского риск-менеджмента. Кредиторы внимательно следят и за качеством новых автокредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Конечно, объемы «плохих» долгов все еще остаются достаточно значительными, однако их доля в портфеле автокредитов существенно ниже, чем, например, в необеспеченном кредитовании — сегментах потребительских кредитов и кредитных карт. Тем не менее кредиторам необходимо продолжать осуществлять тщательный контроль таких рыночных индикаторов, как уровень долговой нагрузки, а также проводить оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков», — комментирует эксперт.