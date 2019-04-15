НБД-Банк предлагает открыть сезонный вклад «Победа».

Сумма первоначального взноса — от 10 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств составляют четыре, шесть, девять месяцев и один год. Процентные ставки: 6,25%, 7%, 7,25% и 7,5% соответственно.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и действующих офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации доходность депозита увеличивается на 0,2 процентного пункта и достигает 7,7% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«По окончании срока договор автоматически пролонгируется на условиях вклада «Накопительный». Оформить вклад можно в отделении банка или в системе «интернет-банк», — комментирует эксперт Банки.ру по вкладам Юлия Прошина.



Предложение действительно в период с 15 апреля по 28 июня.