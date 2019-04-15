Продукт включает приложение для ребенка и сайт для наставника и ребенка

Компания «ОС3» по заказу Минфина РФ разработала бесплатный онлайн-сервис «Монеткины» для обучения детей ведению бюджета под руководством наставника (учителя или родителя). Сервис создан в рамках реализации совместного проекта России и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», уточняется в сообщении ОС3.

Онлайн-сервис «Монеткины» рассчитан на школьников второго — восьмого классов. Продукт включает приложение для ребенка и сайт для наставника и ребенка.

Разработчики поясняют, что «Монеткины» научат ребенка планировать доходы (деньги, данные мамой или папой) и расходы (от оплаты проезда в общественном транспорте до покупки корма и аксессуаров для домашнего животного). Ребенок познакомится с такими понятиями, как доход, расход, перевод, счет, планируемые финансы, фактические финансы и т. д. «Самое главное — он научится ежедневно учитывать, сколько и из какого источника поступило средств, а также сколько и на какие нужды потрачено, переводить деньги между различными счетами и отслеживать картину изменений на счетах за разные периоды времени», — подчеркивается в релизе.

Чтобы ребенок не запутался в сложных финансовых терминах, приложение предусматривает работу под присмотром наставника. Родитель может вести вместе с ребенком на сайте общий бюджет, а ребенок будет делать то же самое в своем мобильном телефоне. Все изменения, внесенные наставником, будут отображаться у детей на мобильных устройствах. Учитель в школе может раздавать задания ученикам в личном кабинете, а ученики будут получать задания и выполнять их в мобильных телефонах.



Чтобы стать наставником для своего ребенка или ученика, нужно пройти регистрацию на сайте «Монеткины.рф». Приложение доступно в App Store и Google Play.

